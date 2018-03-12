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واشنطن : المسلحون لا يمكنهم ادارة سوريا بعد الاسد

السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال قائد الجيش الاميركي مارتن ديمبسي انّ الجماعات المسلحة في سوريا لن تكون قادرة على حكم البلاد في حال رحيل الرئيس بشار الاسد. ونقلت مجلة "فورين بولسي" الاميركية عن ديمبسي استبعاده قدرة المسلحين على الحكم، محذرا من انه اذا حكمت هذه الجماعات فان مصير البلاد سيكون المزيد من الصراعات والفوضى والأزمات.

  

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