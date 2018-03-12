قائد الثورة يدعو الجامعيين لأداء دورهم في صناعة مستقبل ايران

واضاف قائد الثورة في رسالة وجهها للاجتماع السنوي الثلاثين لرابطة الاتحادات الاسلامية للطلبة الجامعيين في شبه القارة الهندية مخاطبا الشباب والطلبة الجامعيين، ان النظرة المبنية على الامل لافاق البلاد المستقبلية مترافقة دوما بالنظرة المتفائلة تجاهكم، وان هذين الامرين لا ينفصلان عن بعضهما البعض. انكم ثمار الشعب الايراني الابي، اعرفوا قدركم ومكانتكم جيدا واضمنوا دوركم في المستقبل جديا.

وتابع آية الله خامنئي، ان الفكر واكتساب العلم والمعرفة والتمسك بالتدين والتزام العفة؛ هي العناصر الاساسية لتحقيق هذا الهدف الكبير.