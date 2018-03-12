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اعداد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لعدم الانحياز

اعداد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لعدم الانحياز
السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلن المشرف على ممثلية ايران الدائمة لدى الامم المتحدة، حسين دهقاني، الانتهاء من اعداد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في آخر اجتماع تنسيقي لسفراء البلدان الاعضاء للحركة في نيويورك.

وقال دهقاني، الذي يتولى رئاسة المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز في الامم المتحدة، في تصريحات ادلى بها امس الجمعة عقب اجتماع عقده سفراء بلدان حركة الانحياز، ان آخر اجتماع لسفراء الحركة عقد برئاسة ايران، وذلك قبل اجتماع وزراء الخارجية القادم والمقرر انعقاده في الجزائر، قد انهى صياغة البيان الذي تمت دراسته خلال اجتماعات عقدت في الشهرين الماضيين بمشاركة ممثلي البلدان الاعضاء في الحركة، حيث اعد البيان للمصادقة عليه في الاجتماع الوزاري المقبل الذي سينعقد في الجزائر.
واضاف، انه بالاضافة الى اعداد البيان الختامي للاجتماع والذي استغرق وقتا طويلا تم التباحث حول شؤون اخرى من بينها طريقة انعقاد مؤتمر الجزائر.
واوضح، انه من بين المواضيع الاخرى التي تناولها الاجتماع رئاسة اللجنتين السياسية والاقتصادية والبلدان التي ينبغي تحديدها لتولي هذه المهمة.
وتابع: ان الامر الوحيد الذي لم ينته العمل منه لحد الآن يرتبط برئاسة اللجنة السياسية، حيث ترشح بلدان احدهما من افريقيا والآخر من اميركا اللاتينية، لذلك تقرر التفاوض مع كليهما من اجل اقناع احدهما بالتخلي عن الترشح.
واردف، ان قرارات حركة عدم الانحياز تقوم على الاجماع، حيث اتخذت باجماع اعضاءها الـ 120 لحد الآن، الا انه في بعض الامور لم يتحقق ذلك الامر، مما يضفي التعقيدات والصعوبات.
ولفت الى دور رئيس الحركة في تقريب مواقف البلدان الاعضاء والتنسيق فيما بينها حيال مختلف الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية وشؤون البيئة والارهاب وحقوق الانسان وامثالها وقال، ان منصب الرئاسة يوكل الى بلد يمتلك الطاقات والقدرات اللازمة في هذا المجال، حيث ينبغي له النجاح في تقريب وجهات النظر بين 120 بلدا عضوا في الحركة.
واوضح، ان البلدان الاعضاء في الحركة احالت المسؤولية المهمة للغاية في رئاسة الحركة الى الجمهورية الاسلامية في ايران بفضل امتلاكها الطاقات اللازمة للقيام بالمهام المشار اليها والتي نفذتها على اكمل وجه.
واعتبر هذه المسؤولية انجازا مهما لايران والذي يعزز موقعها السياسي في المنظومة الدولية.
 

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