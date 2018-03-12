بالفيديو.. فيل ينقذ صغيره من الغرق بخرطومه

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن قطيعا من الفيلة الإفريقية كان يعبر فرعا صغيرا من نهر "ايواسو نيرو" الكيني، وحين كان القطيع يوشك على الوصول إلى الضفة الأخرى للنهر، حاصرت المياه المندفعة فيلا صغيرا، وكادت تجرفه في طريقها، فأسرعت أم الفيل ومدت خرطومها كي يتشبث به الصغير ويبقى رأسه خارج الماء، وفي الحال أسرع فيل آخر لمعاونة الأم، وبالفعل تمكنت الأفيال في النهاية من إنقاذ الصغير وإكمال عبور النهر بسلام.

والفيديو التقطته ساندي جيلدرمان، التي كانت تقضي إجازة في معسكر بمحمية " أو. ال. بيجيتا" الطبيعية في كينيا.