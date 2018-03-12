صورة /رسالة من امرأة سورية إلى أيمن الظواهري!

وقد أظهرت الصورة، الإمرأة السورية وقد رفعت لافتة كتبت عليها: إلى حكيم الأمة (لقب الظواهري) ايمن الظواهري، انا امرأة مسلمة من دير الزور من منطقة البصيرة، حثالتك في الشام قتلوا اهلي واولادي بقصفهم الوحشي البربري".

وأضافت المرأة بحسب موقع آسيا نيوز " لن أقبل إلا برأس الهراري (أبو ماريا القحطاني، الشرعي العام في جبهة النصرة)، كلب النفط، حتى ولو كلفنا ذلك إفناء العشيرة".

يذكر ان محافظة دير الزور تشهد قتالا دمويا بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة، رغم ان طرفي النزاع ينتميان إلى فكر القاعدة المتشدد.

محاولات زعيم القاعدة الظواهري، في راب الصدع بين الطرفين، لم تنجح في إيقاف القتال الذي أدى إلى مقتل الآلاف من المسلحين المعارضين للنظام السوري.