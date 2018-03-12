8 تطبيقات مجانية لتصوير احترافي على آندرويد

ويمكن لمستخدمي آندرويد الإستعانة بتطبيقات VSCO Cam أو Camera360 Ultimate التي تعتبر البديل لتطبيق التصوير الرسمي، حيث توفر مجموعة من الأدوات الأساسية والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة.

وفي حال رغب المستخدم في التعديل على الصور كالتحكم بدرجات الألوان وتنظيف بعض الشوائب فيمكن الإستعانة بتطبيقي Adobe Photoshop Express و Pixlr Express.

ويعتبر تطبيق الفلاتر Filters على الصور هو من أهم الأمور خصوصا مع وجود تطبيق مثل انستاغرام. ولإضافة تأثيرات احترافية يمكن الإستعانة بـ PicsArt أو Snapseed.

أخيرا في حال رغب المستخدم بإضافة ملاحظات أو رسومات توضيحية على الصور، يمكنه تثبيت تطبيقات مثل Skitch أو SketchBook.