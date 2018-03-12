البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
فوكس نيوز: لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي لم تجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وتدخل روسيا في انتخابات 2016
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية

8 تطبيقات مجانية لتصوير احترافي على آندرويد

8 تطبيقات مجانية لتصوير احترافي على آندرويد
السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

على الرغم من وجود تطبيق رسمي في آندرويد للتصوير، إلا أنه لايقدم الكثير من الأدوات التي تسمح للمستخدم بالتعديل على الصورة وتحويلها إلى احترافية.

ويمكن لمستخدمي آندرويد الإستعانة بتطبيقات VSCO Cam أو Camera360 Ultimate التي تعتبر البديل لتطبيق التصوير الرسمي، حيث توفر مجموعة من الأدوات الأساسية والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة.

وفي حال رغب المستخدم في التعديل على الصور كالتحكم بدرجات الألوان وتنظيف بعض الشوائب فيمكن الإستعانة بتطبيقي Adobe Photoshop Express و Pixlr Express.

ويعتبر تطبيق الفلاتر Filters على الصور هو من أهم الأمور خصوصا مع وجود تطبيق مثل انستاغرام. ولإضافة تأثيرات احترافية يمكن الإستعانة بـ PicsArt أو Snapseed.

أخيرا في حال رغب المستخدم بإضافة ملاحظات أو رسومات توضيحية على الصور، يمكنه تثبيت تطبيقات مثل Skitch أو SketchBook.

روابط ذات صلة

مايكروسوفت تطلق تطبيق لإدارة الملفات على "ويندوز فون" نهاية مايو

تطبيق مجاني لزيادة الذاكرة الداخلية في أجهزة آندرويد Android

آخر الأخبار

توقيع اتفاق تعاون في مجال الاستثمارات البتروكيمياوية بين ايران وشركة تركية

بعيدا عن الاضواء؛خروج مسلحين من حي القدم الى ادلب

بالصور؛ظريف ورئيس برلمان باكستان وبحث التعاون الامني

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

الأکثر مشاهدة