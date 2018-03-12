شاهد.. يفتحون جبهة حرب للاحتفال بفوزهم!

فعندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل فريقي فيلا أليانز وبيكاردي بهدف لكل منهما، وأمام حشود غفيرة من الجماهير الثملة.. نجح ليتيل ماركوس بتسجيل هدف الفوز لفريقه فيلا أليانز، مما دفع مالك الفريق وأكبر تاجر مخدرات في منطقته وصاحب أقوى نفوذ هناك، إلى إطلاق الرصاص بغزارة شديدة جنبا إلى عدد من رفاقه.. وكل هذا وسط جماهير تركت نشوة الهدف والتفت لمراقبة الأعيرة النارية.

وأثار هذا الفيديو قلق الكثير من المهتمين بالمونديال والتي تحتضنه البرازيل بعد شهر تقريبا، كما طرحوا العديد من التسؤلات عن قدرة الحكومة البرازيلية على حماية الوافدين إليها خلال فترة البطولة.

وعلى الجانب الآخر علق بسخرية المئات من المواطنين البرازيلين على هذا الفيديو، وأكدوا أن حكومتهم لا تكترث بالأمن في المناطق النائية، مما ساعد على انتشار مظاهر مسلحة كهذه. وأضافوا أن لا خوف أبدا على الوافدين الأجانب كون أن الحكومة ستعمل على كبح هكذا أفعال خطيرة، فقط خلال فترة البطولة.