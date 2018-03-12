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ایران تصنع الجیل الـ5 من جهاز غسیل الکلی

ایران تصنع الجیل الـ5 من جهاز غسیل الکلی
السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

تمکن مخترعون إیرانیون من صناعة الجیل الخامس مع جهاز غسیل الکلی الدموي (الهیمودیالیز) وفقاً للمواصفات 2013 و2014 العالمیة.

وتشیر بیانات غیر رسمیة ان الغسیل الکلوي یکلف ایران سنویا ما يقارب الـ250مليون دولار سنويا.
وقال المشرف علی مشروع صناعة جهار الهیمودیالیز منوجهر اقبال في حدیث لمراسل  وكالة انباء الجمهورية الاسلامية"ارنا": "عملنا علی تطویر الاجهزة السابقة واستطعنا انتاج جیل متطور منه بکلفة اقل نحو 40% من الجهاز الاجنبي المشابه له".

واوضح ان الحظر الذي فرض علی ایران جعل من الصعوبة بمکان استخدام اجهزة الغسیل الکلوي الاجنبیة لما کان یترتب علیها من عملیات صیانة وتبدیل قطع غیار وتکالیف باهظة.

وقال ان المستشفیات والمراکز العلاجیة في البلد بحاجة الی نحو الف و800 جهاز غسیل کلوي، ونظرا لازدیاد اعداد المصابین وتعطیل بعض الاجهزة القدیمة فصار من الضروري بمکان انتاج اجهزة جدیدة وفقا للمقاییس العالمیة لتلبیة احتیاجات المرضی.

والدیال الدموي (hemodialysis) هو أحد أنواع الدیال (غسیل الکلی) الذي یهدف إلی إزالة الفضلات والمواد السامة من الجسم وتعویض فقدان عمل الکلی.


 

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