غودين يهدي اتلتيكو لقبه الاول منذ 1996

يدين فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الذي يتحضر لخوض نهائي دوري ابطال اوروبا السبت المقبل ضد الجار اللدود ريال مدريد، بتعادله الثمين جدا الى المدافع الاوروغوياني دييغو غودين الذي ادرك له التعادل في بداية الشوط الثاني، مبقيا على فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن بطل الموسم الماضي.وكان برشلونة مطالبا بالفوز من اجل ان يصبح على المسافة ذاتها من رجال سيميوني، وهذا الامر كان كافيا له لو تحقق من اجل الاحتفاظ باللقب بفارق المواجهتين المباشرتين كونه تعادل ذهابا مع "روخيبلانكوس" دون اهداف. وفشل برشلونة في تحقيق ثأره من نادي العاصمة الذي اطاح به من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا بالتعادل معه 1-1 ذهابا في "كامب نو" والفوز عليه ايابا في "فيسنتي كالديرون" بهدف سجله كوكي منذ الدقيقة 5.وتأجل الحسم الى المرحلة الختامية بعد ان اكتفى الفريقان بالتعادل في المرحلة السابقة، اتلتيكو مع ضيفه ملقة 1-1 وبرشلونة مع مضيفه التشي صفر-صفر. ولم يتمكن برشلونة من انقاذ موسمه المخيب مع مدربه الجديد الارجنتيني خيراردو مارتينو بعد ان خسر ايضا نهائي الكأس المحلية امام ريال مدريد اضافة الى خروجه من دوري الابطال على يد اتلتيكو.ولم يكن تجنب الخسارة امام اتلتيكو للمرة الاولى في "كامب نو" منذ 2006 كافيا لرجال مارتينو، المرجح رحيله عن النادي حتى في حال الفوز باللقب، لان التعادل اعاد اتلتيكو الى منصة التتويج للمرة الاولى منذ 1996 عندما ظفر بالثنائية (الكأس الحلية ايضا). وكانت موقعة اليوم المواجهة السادسة هذا الموسم بين برشلونة واتلتيكو اذ افتتحا الموسم بمواجهة كأس السوبر الاسبانية حيث تعادلا ذهابا في "فيسنتي كالديرون" 1-1 وايابا في "كامب نو" صفر-صفر في مباراة اضاع خلالها نجم النادي الكاتالوني الارجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 89. وبدأ مارتينو اللقاء بابقاء البرازيلي نيمار وجوردي البا على مقاعد الاحتياط كما حال القائد تشافي هرنانديز، فيما شارك جيرار بيكيه منذ البداية. وحصل نيمار والبا وبيكيه على الضوء الاخضر من الطاقم الطبي للمشاركة في الموقعة الحاسمة بعد تعافي البرازيلي، اللاعب الوحيد الذي سجل في شباك اتلتيكو هذا الموسم في المواجهات الخمس السابقة (هزيمة واربعة تعادلات)، من اصابة في قدمه اليسرى، والثاني من اصابة عضلية في فخذه الايمن والثالث من اصابة في خاصرته تعرض لها في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا ضد اتلتيكو مدريد بالذات (1-1) في اوائل نيسان/ابريل الماضي. وجاءت المباراة سريعة من قبل الطرفين لكنها شهد في بدايتها ضربة قاسية لاتلتيكو الذي خسر جهود نجمه دييغو كوستا بسبب الاصابة مع اضطر سيموني الى استبداله بادريان لوبيز وسط تأثر واضح من المهاجم البرازيلي الاصل الذي كان مصابا اصلا قبل هذه الموقعة (16). ولم يكد اتلتيكو يستفيق من صدمة خسارة كوستا حتى تلقى ضربة اخرى باصابة التركي اردا توران ما اضطر سيميوني الى اجراء تبديله الثاني في الدقيقة 23 بادخال راوول غارسيا. وحاول برشلونة استغلال الضربة المعنوية لاتلتيكو فحصل على بعض الفرص بينها رأسيتين للتشيلي اليكسيس سانشيز الذي اثمرت جهوده في الدقيقة 34 عندما لعب شيسك فابريغاس الكرة الى الارجنتيني ليونيل ميسي داخل المنطقة فسيطر عليها في صدره لتسقط امام لاعب اودينيزي الايطالي السابق الذي اطلقها صاروخية ومن زاوية صعبة في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا. وبقيت النتيجة على حالها لما تبقى من الشوط الاول رغم اندفاع اتلتيكو نحو منطقة مضيفه الكاتالوني، ثم وفي بداية الثاني كاد اتلتيكو ان يدرك التعادل عبر لاعب برشلونة السابق دافيد فيا لكن الحظ عانده بعدما ارتدت محاولته من القائم (47).ولم ينتظر فريق العاصمة كثيرا لتحقيق مبتغاه اذ هز شباك النادي الكاتالوني بعد ثوان من كرة رأسية صاروخية لغودين اثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها كوكي (49). وواصل رجال سيميوني اندفاعهم التام رغم هدف التعادل وحاصروا برشلونة في منطقته ما دفع مارتينو الى الزج بالكاميروني الكسندر سونغ بدلا من سيرجيو بوسكيتس (57) ثم نيمار بدلا من بدرو رودريغيز (62) الا ان شيئا لم يتغير رغم بعض المحاولات وابرزا تسديدة صاروخية للبرازيلي دانيال الفيش من خارج المنطقة تألق كورتوا في صدها (81).

- ترتيب فرق الصدارة:

1- اتلتيكو مدريد 90 نقطة من 38 مباراة

--------------------------------------------

2- برشلونة 87 من 38

3- ريال مدريد 87 من 38

4- اتلتيك بلباو 69 من 37

5- اشبيلية 60 من 37

