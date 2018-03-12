اصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال في غزة

وقال الطبيب اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة ان "صيادا يبلغ 36 عاما من العمر اصيب مساء السبت برصاصة في قدمه اطلقها جنود الاحتلال بينما كان على متن قاربه في شمال غرب مدينة غزة".



واوضح القدرة ان "شابا يبلغ 16 عاما اصيب برصاص في يده اطلقها جنود الاحتلال عليه مباشرة من ابراج المراقبة العسكرية في المنطقة الحدودية في حي الفراحين" شرق خان نونس جنوب قطاع غزة.



وذكر شهود من سكان المنطقة ان الشاب يسكن في المنطقة نفسها وقد اصيب مساء برصاص الجيش الاسرائيلي عندما اقترب من السياج الحدودي.



وبين القدرة ان الجريحين الاثنين في حالة "متوسطة حيث نقلا الى مستشفيي الشفاء بغزة وغزة الاوروبي في خان يونس لتلقي العلاج".

