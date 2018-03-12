انتهاء الاستعدادات اللوجستية لانتخابات الرئاسة السورية

وأشار رئيس لجنة الانتخابات هشام الشعار الى اتخاذ جميع الوسائل لتأمين الجو المريح للناخبين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وقال إن جميع أنحاء سوريا هي دائرة انتخابية واحدة في الاقتراع الرئاسي، ويحق لأي مواطن الادلاء بصوته في أي مكان يراه مناسباً، مؤكداً أن المناطق الساخنة ستكون من ضمن أولويات اللجنة وذلك لإيجاد حلول مناسبة للمواطنين القاطنين في تلك المناطق.

ولفت الشعار الى أن السوريين الذين غادروا الى دول الجوار بطريقة غير شرعية لا يمكنهم الادلاء بأصواتهم في تلك الدول، موضحاً أن قانون الانتخابات سمح للمقيمين بالخارج الإدلاء بأصواتهم في حال كانت إقامتهم شرعية في الدول التي يقيمون بها".

وأكد الشعار "أن عملية الاقتراع ستكون علنية من خلال السماح لوسائل الإعلام بالحضور في مراكز الانتخابات لتغطيتها بشكل كامل، إضافة إلى أن عملية فرز الأصوات ستكون بحضور وسائل الإعلام إلى جانب شاشات عملاقة في الساحات الرئيسية باعتبار أنه من حق كل مواطن الاطلاع على كيفية إجراء هذه الانتخابات وكيفية فرز الأصوات".