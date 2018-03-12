6 ابريل: نعمل على مواجهة الثورة المضادة في مصر

ونقل موقع "الشروق" الاحد عن عضو المكتب السياسي للحركة محمد يوسف قوله: "إن الحركة ترى العديد من الممارسات التي تجهض ثورة 25 يناير وتعيد إنشاء الدولة الأمنية، لذلك قررت الحركة مقاطعة الانتخابات الرئاسية أو دعم حمدين صباحي".

واضاف يوسف: "المسؤولية الثورية تحتم علينا إعادة اتحاد ممثلي الثورة لمواجهة الثورة المضادة"، واكد أن "قوى الثورة المضادة توحد جهودها لتشويه ثورة 25 يناير"، مشددا على رفض الحركة لإعادة إنتاج دولة مبارك والإخوان والعسكر، على حد وصفه.

وعن حملة "ضد"، أوضح أن هذه الحملة هي تجمع لكل الكيانات الرافضة لترشح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك الحملة بها من قرر دعم المرشح حمدين صباحي.