13 الف جندي من 24 دولة يشاركون في مناورات الاردن

وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية: "ان القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ستنفذ بالتعاون مع الجانب الاميركي وبمشاركة حوالي 24 دولة شقيقة وصديقة التمرين المشترك (الاسد المتأهب) لهذا العام وذلك في الفترة الواقعة بين 25 ايار/مايو و10 حزيران/يونيو".

واضافت ان "مختلف صنوف الاسلحة البرية والجوية والبحرية والتي من المتوقع ان يتجاوز عددها 13 الف جندي، سيشاركون في التمرين، اضافة لالاف المشاركين من المؤسسات المدنية الحكومية والخاصة والمعنية بالازمات والوزارات والاجهزة الامنية".

"مختلف صنوف الاسلحة البرية والجوية والبحرية والتي من المتوقع ان يتجاوز عددها 13 الف جندي، سيشاركون في التمرين، اضافة لالاف المشاركين من المؤسسات المدنية الحكومية والخاصة والمعنية بالازمات والوزارات والاجهزة الامنية"

واوضحت ان التمرين سيقام في "مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة وعدد من مدارس ومراكز التدريب".

واكدت الوكالة ان "التمرين يهدف الى مكافحة الارهاب والتمرد وفرض النظام وعمليات الاخلاء والعمليات النفسية والاتصالات الاستراتيجية والتخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات البحث والانقاذ والعمليات المدنية العسكرية وحماية المنشآت الحيوية ومكافحة الارهاب الالكتروني وتنفيذ عمليات الاسناد اللوجستي المشترك".

واضافت ان التمرين يهدف ايضا الى "تطوير قدرات المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة الدولية وبيان العلاقة بين القوات العسكرية والوكالات والوزارات في ظل بيئة عمليات غير تقليدية وتبادل الخبرات العسكرية وتحسين المواءمة العملياتية بين الدول المشاركة".

تمرينات الاسد المتاهب - صورة ارشيفية

جدير بالذكر، ان اخر تدريبات "الاسد المتأهب" المتعددة الجنسيات جرت في حزيران/يونيو من العام الماضي بمشاركة 8 آلاف عسكري من 19 دولة منها اميركا وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية ومصر والعراق.

