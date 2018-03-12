البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
فوكس نيوز: لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي لم تجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وتدخل روسيا في انتخابات 2016
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية

الموساد يجند عملاء عرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي

الموساد يجند عملاء عرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي
الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، في عددها الصادر الأحد، النقاب عن أن "الموساد" الإسرائيلي، جهاز المخابرات الخارجية، قد بدأ مؤخرا حملة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر "فيسبوك" من أجل تجنيد عملاء له في الدول العربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في تل أبيب، وصفت بأنها رفيعة المستوى، أنه بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي سادت الدول العربية عقب ما تسمى بثورات الربيع العربي، دفعت الموساد لتوسيع عمله وبات يبحث عبر شبكات التواصل عن عملاء عرب جدد، موضحة أن عمل المؤسسة الاستخباراتية انتقل من العمل السري للعام وأن بعض الإعلانات تندرج تحت صفة البحث عن العمل.

علاوة على ذلك، أضافت الصحيفة بأن الموساد يستغل قدراته على اختراق حسابات المستخدمين في "فيسبوك"، ويتعرف بداية على تفاصيلهم الشخصية من حيث الجيل، ومكان السكن، واللغات التي ينطق بها، ومكان العمل، وحتى الهوايات.

ولفتت الصحيفة في سياق تقريرها إلى أن جهاز الموساد كان قد اختار صياغة الإعلان بغموض فجاء تحت عنوان: الحياة هي ما أنت تقرره، بعد ذلك يتوجه الموساد إلى الذين يريدون تغيير حياتهم، وإدخال تحديات إضافية إليها فيكتب: هل تبحث عن تغيير الحياة؟ أتريد أن تعمل أكثر؟ لتقديم سيرة ذاتية لوظائف عملياتية مختلفة في الموساد، ادخل هنا.

وعلى موقعه، أشارت الصحيفة، أن الموساد الإسرائيلي يقوم بنشر عدد من الوظائف التي تتطلب قدرات استثنائية جاء فيها: إذا كنت تمتلك الجرأة، الفطنة، والبراعة، فبإمكانك التأثير وإنجاز رسالة وطنية وشخصية، إذا كان بإمكانك أن تجازف، تفتن، وتحفز الناس، فقد تكون مجبولا من الطينة التي نبحث عنها، إذا توفر فيك كل هذا، فأبواب الموساد مشرعة أمامك، بالإضافة إلى ذلك، فإن من الوظائف الكثيرة المعروضة تبرز معرفة وإتقان اللغة العربية واللغة الفارسية، كما جاء في إعلان الموساد.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الفترة الماضية أن عدة عمليات جرت في الآونة الأخيرة على أراضي بعض الدول، وتحديدا في الدول العربية تم اتهام "الموساد" بالوقوف خلفها، منها تلك التي وقعت في إيران ضد علماء ومنشآت نووية إيرانية، بالإضافة إلى اغتيال القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية، الشهيد محمود المبحوح، في إمارة دبي، وذلك في 15 شباط/ فبراير عام 2010.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الأمن المصري يضبط شبكات تجسس لصالح الموساد

كيف المحت القناة الاسرائيلية الثانية الى تورط الموساد في اغتيال اللقيس؟+فيديو

آخر الأخبار

توقيع اتفاق تعاون في مجال الاستثمارات البتروكيمياوية بين ايران وشركة تركية

بعيدا عن الاضواء؛خروج مسلحين من حي القدم الى ادلب

بالصور؛ظريف ورئيس برلمان باكستان وبحث التعاون الامني

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

الأکثر مشاهدة