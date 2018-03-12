اطلاق نار كثيف في محيط البرلمان الليبي

وقال نائب ليبي ان الهجوم شنه مسلحون بلباس مدني من دون ان يتمكن من تحديد هويتهم.

ويتعرض مقر المؤتمر الوطني العام لهجمات على الدوام، ولكن لم يتضح ما اذا كان هذا الهجوم مرتبطا بالهجوم الذي شنه يوم الجمعة اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد مجموعات متشددة في بنغازي شرقي البلاد.

وافاد شهود ان المجموعة المسلحة تنتمي الى كتائب الزنتان النافذة التي تسيطر على مواقع عدة على طريق المطار في جنوب العاصمة الليبية.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان ان قافلة من سيارات مدرعة دخلت طرابلس من طريق المطار واتجهت الى مقر المؤتمر الوطني العام. وتلت ذلك مواجهات في محيط المكان.

وتم اغلاق الطرق المؤدية الى البرلمان فيما سارع سكان العاصمة الى ملازمة منازلهم.

