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44 قتيلا في اسوأ فيضانات تشهدها البوسنة وصربيا منذ قرن

44 قتيلا في اسوأ فيضانات تشهدها البوسنة وصربيا منذ قرن
الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

نزح الاف الاشخاص من منازلهم في صربيا والبوسنة الاحد بواسطة السفن او آليات الجيش بعدما تسبب هطول امطار قياسي بارتفاع منسوب نهر سافا وباسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ قرن وادت الى سقوط 44 قتيلا.

وانقطعت طرق الوصول الى بعض البلدات حيث تخشى اجهزة الانقاذ ارتفاع حصيلة القتلى.

وتم اجلاء حوالى عشرة الاف شخص من المناطق الاكثر تضررا في شمال البوسنة. وفي بلدة ساماك كان مئات السكان العالقين ينتظرون اجهزة الانقاذ.

وقال رئيس البلدية سامو مينيتش للصحافيين "ارسلنا فرق انقاذ الى قسم من المدينة لم نتمكن من الوصول اليه حتى الان. انهم يدخلون هذه المناطق ويتخوفون مما قد يعثرون عليه".

وتسببت اسوأ موجة هطول امطار منذ المعدلات القياسية التي سجلت في اواخر القرن التاسع عشر، بانزلاقات تربة حملت المزيد من الدمار.

وقتل 27 شخصا في البوسنة من جراء الفيضانات، 20 منهم في دوبوي (شمال) فيما عثر على الجانب الاخر من نهر سافا في صربيا على 16 جثة.

وقال رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوسيتش "لقد انتشلنا 12 جثة من بلدة اوبرينوفاتش" ما يرفع حصيلة الفيضانات في صربيا الى 16 قتيلا.

واضاف "للاسف هناك تقديرات بان حصيلة القتلى قد تكون اعلى".

واكدت كرواتيا ايضا سقوط قتيل نتيجة سوء الطقس في وسط واقسام من شرق اوروبا في نهاية الاسبوع.

واعلنت وزارة الاحوال الطارئة في اوكرانيا ان الكهرباء انقطعت عن حوالى مئة بلدة في شمال وغرب البلاد بسبب الامطار الغزيرة والرياح، لكن لم يسجل وقوع اصابات.

وفي العاصمة الصربية بلغراد تحولت عشرات المدارس والمراكز الرياضية الى ملاجئ للنازحين من مناطق الفيضانات.

وعمل الاف المتطوعين طوال الليل لوضع اكياس من الرمل على ضفة نهر سافا في بلغراد.

لكن الوضع يبقى حرجا للغاية على طول نهر سافا الذي يمر في شمال البوسنة ويعبر صربيا لجهة شرق بلغراد حيث يصب في نهر الدانوب.

وقال فوسيتش "ما حصل لنا، يحصل مرة كل الف سنة، ليس مئة سنة وانما الف سنة".

واعلنت السلطات ان المساعدات الانسانية والتجهيزات التقنية وفرق الانقاذ تتدفق الى البلاد من روسيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومونتينغرو ومقدونيا.

وبعدما عبر عن شكره لكل الدول الاجنبية التي قدمت المساعدة، قال فوسيتش ان صربيا الان بحاجة "للمواد الغذائية وطعام للاطفال وكل انواع الادوية والملابس والمياه ومواد التنظيف والتطهير".

ووجه نجم رياضة كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش نداء السبت من اجل "تقديم الدعم والتضامن مع شعبي في صربيا" على صفحته على فيسبوك.

وفي البوسنة، تبدو مدينة تشاماتس التي غمرتها المياه بالكامل وكذلك بيليينا اضافة الى محيطهما، الاكثر تضررا.

وتم اجلاء حوالى عشرة الاف شخص في هذه المنطقة، بحسب وسائل الاعلام المحلية. وقد تمت عمليات الاجلاء بواسطة زوارق مطاطية ومروحيات ارسلت سلوفينيا وكرواتيا بعضها الى البوسنة.

ويوجه مئات الاشخاص نداءات استغاثة في سماتش وينتظرون اجلاءهم.

وما زال عشرات الآلاف من الاشخاص عالقين في مبانيهم ومنازلهم التي لم يعد من الممكن الوصول اليها الا بقوارب وزوارق مطاطية. ويبدو ان المدن الاكثر تضررا هي ماغلاي ودوبوي وتشاماتس في شمال البوسنة واوبرينوفاتش في صربيا.

وسجلت انزلاقات للتربة في عدد من مناطق البلاد، وخصوصا في ضواحي زينيتسا، كما روى الناجون الذين لجأوا الى ثكنات ومدارس.

 

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