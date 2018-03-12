لاريجاني: تطوير سكك الحديد في البلاد يساهم بزيادة ترانزيت السلع

وقال لاريجاني في حديث له اليوم الاحد خلال اجتماع نواب محافظات قم وقزوين وخراسان الجنوبية، ان تطوير سكك الحديد في البلاد من شانه ان يفضي الى زيادة ترانزيت السلع وتعزيز صناعة السياحة والسياحة الداخلية والتنمية المتوازنة وزيادة استقطاب الاستثمارات في النقاط النائية في البلاد.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ان سكك الحديد تلعب دورا مهما في تقليل المسافات وتعزيز الاتصالات، وينبغي على وزارة الطرق وبناء المدن بذل المزيد من الجهود الجادة لتطوير شبكة سكك الحديد في البلاد.

وفي هذا الاجتماع الذي حضره ايضا وزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي، بهدف دراسة قضايا النقل في المحافظات الثلاث قال لاريجاني، انه يمكن من خلال الاستفادة من الاستثمار الاجنبي، توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروع سكك حديد نهبندان – بيرجند – قائن مع كناباد وكالشور، والربط مع سكك حديد بافق – مشهد بعد استكمال مراحل الدراسات في العام القادم.

واكد لاريجاني كذلك ضرورة انشاء خط سكك قزوين – بوئين زهرا مع ساوة وقم، واضاف، ينبغي اجراء الدراسات المتعلقة بالمرحلتين ۱ و ۲ من هذا المشروع في العام الجاري من خلال الاعتمادات الوطنية من قبل وزارة الطرق وبناء المدن.