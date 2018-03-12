الجيش الوطني الليبي يرفض احمد معيتيق ويجمد عمل البرلمان

وقال أحد ضباط الجيش في بيان تلاه عبر قنوات تلفزيونية ليبية، أنه تم "تجميد عمل المؤتمر الوطني العام، وتكليف لجنة الستين لتكون السلطة الشرعية، وتكليف الحكومة الموقتة بالاستمرار في عملها حتى انتخاب البرلمان والرئاسة، وتفويض الجيش والشرطة والثوار الحقيقيين بمهام حفظ الأمن في البلاد".

وأكد البيان أن "الشعب الليبي لن يقبل أن تكون بلاده مهدا للإرهاب والمتطرفين، وأنهم استعادوا السلطة من يد من فرط في الأمانة". وأعلن أن "ما تم من حراك في طرابلس، الأحد، ليس انقلابا على السلطة، بل هو انحياز لإرادة الشعب الليبي".

وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء الليبية، أن هدوءا حذرا شهدته مدينة طرابلس ليلة الاثنين، بعد اشتباكات مسلحة استمرت عدة ساعات في محيط المؤتمر الوطني العام استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

واقتحم مسلحون مبنى البرلمان الليبي، الأحد، مستخدمين مدافع مضادة للطائرات في هجوم أعلنت قوات موالية للواء المتقاعد بالجيش خليفة حفتر المسؤولية عنه.

وأرسل حفتر -الذي انشق عن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال الحرب- مقاتليه إلى بنغازي، الجمعة، ليواجهوا إسلاميين "متشددين" يتخذون من المدينة قاعدة لهم، بعد أن قال إن الحكومة الليبية فشلت في وقف العنف هناك.

وطالبت القوات الموالية للواء الليبي المنشق خليفة حفتر البرلمان بتعليق انشطته وتسليم السلطة إلى هيئة تضع دستورا جديدا للبلاد .

جاء ذلك في بيان أصدرته قوات حفتر في وقت متأخر يوم الأحد (18 مايو / أيار 2014) في أعقاب اقتحام مبنى البرلمان.

وأعلن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في البيان رفضه لتعيين احمد معيتيق رئيسا جديدا للحكومة في ليبيا.