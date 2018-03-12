نتائج شبه نهائية تؤكد تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون

وقال المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي في خبر اطلعت "السومرية نيوز" عليه، إنه حصل على "نتائج شبه مؤكدة للانتخابات البرلمانية لعام 2014 من مصادر مسؤولة في مفوضية الانتخابات".

وأوضح المركز أن "ائتلاف دولة القانون حصل على 96 مقعدا وائتلاف الاحرار 34 وائتلاف المواطن 31 وائتلاف متحدون 25 والتحالف الكردستاني 34 والقائمة الوطنية 12 والكتلة العربية 7 والفضيلة 6 والاصلاح 6 والتحالف المدني 4 والصادقون 3".

وأشار المركز الخبري الى أن "المصادر استبعدت اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية اليوم الاحد بسبب وجود مشاكل بأكثر من 10 صناديق اقتراع".

وكانت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات اعلنت، امس السبت (17 ايار 2014)، أنها تأخرت بإعلان النتائج الانتخابية بسبب إعادة الفرز والعد والشكاوى التي ما تزال تقدم لغاية الآن، فيما اشارت الى أن النتائج ستعلن اما مساء الاحد أو الاثنين.

من جهته ، حث الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف المرشحين العراقيين ومؤيديهم على الحفاظ على الروح السلمية والديمقراطية عند الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 أبريل الماضي.

وقال ملادينوف في بيان وزع في بغداد "ينبغي حل اي نزاعات مرتبطة بالانتخابات عبر السبل القانونية" داعيا "المفوضية والاليات القضائية القائمة على التعامل مع التحديات المحتملة بشكل سريع وعادل".

وأضاف "ينبغي لجميع الإطراف ألان البدء في التخطيط للمساهمة بشكل إيجابي في مستقبل البلاد والانخراط بشكل بناء لمتابعة السياسات الضرورية الرامية الى تعزيز العملية الديمقراطية".