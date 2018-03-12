محكمة مصرية تقضي بالحبس 10سنوات لـ 126 من أنصار مرسي

صدر الحكم من محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، جنوبي القاهرة، لأسباب أمنية.

كما أصدرت المحكمة نفسها حكما بمعاقبة 6 المتهمين تحت السن القانوني (أقل من 18 سنة) بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة 3تسنوات، وهو ما يعني وقف العقوبة إلا في حالة تكرار ارتكاب الجريمة نفسها’، خلال الـ3 سنوات المقبلة، وحينها يتم تنفيذ حكم الحبس.

وعقب صدور الحكم سادت حالة من الفوضى قفص الاتهام، وسط هتافات من السجناء ضد الحكم وبينها احسبي الله ونعم الوكيل’.

ويعد هذا الحكم غير نهائي ويجوز الطعن عليه أمام محكمة أعلى، وفي حال قبول الطعن المقدم تعاد إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وأدانت المحكمة المتهمين بتهم االتظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وإحراز أسلحة بيضاء ونارية، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين والانضمام إلى جماعة محظورة’، في إشارة إلى الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الـ132، إثر احتجاجات على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، تخللها أعمال عنف.