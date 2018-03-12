المنامة تواصل احتجاز جثمان العبار منذ أكثر من شهر

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن "صمت النظام إزاء جريمة قتل الشهيد العبار أولا، ثم تزويره لشهادة الوفاة ثانيا وكتابته لسبب غير حقيقي فيها، يشكل بعد انقضاء هذه المدة إقرارا بتبنيه لذلك بشكل كامل".

وشددت الوفاق على أن "النظام الذي يهرب من الإقرار بالجريمة يثبتها بهروبه من كتابة شهادة الوفاة بالطلق الناري بشكل واضح ومباشر، لافلات بقية القتلة من العقاب، حيث أصدرت محاكم النظام أحكاما بتبرئة قتلة المواطنين أو أحكاما هزيلة بحق آخرين بالحبس لفترات بسيطة، ولا يضمن تنفيذ هذه الأحكام من عدمه، في حين تصدر ذات المحاكم أحكاما سياسية وانتقامية مشددة تصل للمؤبد والإعدام ضد المواطنين على خلفيات سياسية وباعترافات انتزعت تحت التعذيب الممنهج".

ووأوضحت الوفاق أنه "بقدر بقاء جثة الشهيد العبار في ثلاجة الموتى فإن النظام في البحرين يثبت على نفسه أمام الرأي العام المحلي والدولي، حجم انعدام المسؤولية الوطنية وغياب الرشد الوطني في تعاطيه مع المواطنين".

وكان العبار استشهد فجر يوم الجمعة 18 نيسان/ أبريل 2014م، وذلك بعد إصابته من قبل قوات الأمن البحرينية بمقذوف ناري أصابه بشكل مباشر في منطقة الرأس في 23 فبراير 2014.