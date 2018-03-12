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ريفر بلايت يحرز لقب الدوري الارجنتيني

ريفر بلايت يحرز لقب الدوري الارجنتيني
الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

أحرزالقائد فرناندو كافيناجي هدفين ليقود ريفر بليت لانتصار ساحق 5-صفر على كويلمس والفوز بلقبه 35 في الدوري الارجنتيني لكرة القدم وسط جماهير متحمسة باستاد مونومنتال .

وفاز ريفر بمسابقة النصف الثاني من الموسم - وهي واحدة من بطولتي دوري في الموسم الواحد - بفارق خمس نقاط عن بوكا جونيورز واستوديانتس وجودوي كروز الذين تقاسموا المركز الثاني.

ونال سان لورينزو لقب النصف الأول من الموسم.ولم يخسر ريفر في مبارياته السبع الأخيرة وحقق انتصاره الثامن على التوالي بملعبه حيث كان مستواه هناك حاسما في مسيرته.

وتقدم بوكا للمركز الثاني بفضل انتصاره الخامس على التوالي عندما فاز 1-صفر على جيمناسيا لابلاتا.

وخسر استوديانتس 2-1 أمام مضيفه تيجري وفاز جودوي كروز 2-1 على ريسنج كلوب في ميندوزا.

وتقدم ريفر في الدقيقة العاشرة عندما تابع كافيناجي كرة مرتدة بتسديدة في سقف المرمى بعد أن تصدى الحارس والتر بنيتز لتسديدة كارلوس كاربونيرو.وواصل ريفر صاحب الأرض تفوقه في الدقيقة 25 عندما لمس قلب الدفاع جوناثان ميدانا الكرة برأسه لتمر أمام المرمى وتصل للظهير الايمن جابرييل ميركادو الذي وضعها في الشباك بضربة رأس محرزا هدفه الثاني في مباراتين.

وأحرز لاعب الوسط المدافع كريستيان ليديسما هدفا ثالثا رائعا في الدقيقة 63 بتسديدة من 30 مترا وجعل كافيناجي النتيجة 4-صفر بعد سبع دقائق أخرى عقب تمريرة بينية مثالية من تيوفيلو جوتيريز.

وتوج جوتيريز مهاجم منتخب كولومبيا الذي سيشارك في كأس العالم اداء ريفر وأنهى هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع بالهدف الخامس بعد تمريرة من صانع اللعب مانويل لانتسيني.

وهذا ثامن لقب لرامون دياز كمدرب لريفر وهو رقم قياسي. ويقضي دياز فترته الثالثة في تدريب ريفر الذي تألق معه كمهاجم في ثمانينات القرن الماضي.

كما أنه أول لقب لريفر في الدوري منذ 2008 عندما كان دييجو سيميوني - الذي نال فريقه اتليتيكو مدريد لقب الدوري الاسباني يوم السبت - مدربا له وسيساعد في تضميد جراح هبوط العملاق الارجنتيني
لأول مرة من الدرجة الأولى قبل ثلاث سنوات.

وكان استوديانتس في المركز الثاني ولديه فرصة في انتزاع اللقب قبل الجولة الأخيرة من المباريات لكنه لم ينجح في منح قائده المخضرم خوان سيباستيان فيرون لقبا قبل الاعتزال.

وضمن جودوي كروز بفوزه على ريسنج البقاء في الدرجة الأولى بعدما اقترب من الهبوط الذي يتحدد بمتوسط نقاط الفرق على مدار ثلاثة مواسم.

وسيلتقي اتليتيكو رفائيلا - الفائز 2-1 على مضيفه ارسنال - مع كولون الذي سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهزم اوليمبو بالنتيجة نفسها في جولة فاصلة لتفادي الهبوط يوم الاربعاء بعد تساويهما في متوسط النقاط على مدار المواسم الثلاثة.وهبط بالفعل ارجنتينوس جونيورز واول بويز.
 

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ريفر بلايت يحرز لقب الدوري الارجنتينيريفر بلايت يحرز لقب الدوري الارجنتيني
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