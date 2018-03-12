الأميرال فدوي: تعزيز القدرات الدفاعية والقتالية مبدأ حيوي

جاء ذلك في تصريح أدلى به الأدميرال فدوي خلال تفقده لقاعدة "ثامن الحجج (ع)" البحرية التابعة للحرس الثوري في محافظة مازندران شمال البلاد، حيث تفقد مختلف أقسامها ومن ضمنها منصة "الشهيد اسحاقي".

وخلال هذه الزيارة التفقدية وأثناء اجتماعه الخاص مع قادة ومسؤولي هذه القاعدة البحرية، أكد بأن حفظ وتعزيز القدرات والجهوزية الدفاعية والقتالية يعد مبدأ حيوياً ومن دون وقت محدد.

واعتبر فدوي الوسائل والأدوات والخطط القتالية والدفاعية بأنها قيمة ومهمة جداً، وأضاف: إن قدراتنا الحقيقية تتبلور في ظل الإيمان والقيم المعنوية وفي حال عدم توفر هذه الأمور فإن الوسائل والأدوات والخطط ستكون كالجسد بلا روح.

وقال الأدميرال فدوي: إن هذه القدرة المعنوية هي التي تجعل المعدات والأدوات والخطط مؤثرة في مواجهة العدو.