ماذا يريد المواطن المصري من الرئيس القادم؟

وبحسب استطلاع الرأي نال مطلب اعادة الامن ٦٠٪ ، تلاه مطلب توفير فرص عمل بنسبة ٤٠٪ ، ثم اصلاح أحوال البلاد بنسبة ٢٩٪ ، اصوات المواطنين فى الشارع تعلو بمطالبهم ، كلما اقترب السباق الرئاسي من خط النهاية.

وصرح احد المواطنين المصريين لقناة العالم: نريد الامن والامان والاستقرار ونحن نستطيع العمل ونعيش حياتنا.

وصرح مواطن آخر للعالم: توفير فرص عمل لكل الشباب هذا اهم شيء لنا.

البسطاء من المصريين يحملون معاناتهم اليومية في توفير قوت يومهم، غير مهتمين بإسم رئيس مصر الجديد، بينما المرأة المصرية طرحت مطالبها على من ستختاره رئيسا، قبيل مشاركتها في العملية الانتخابية.

وصرحت احدى المواطنات للعالم: اريد احد يحس بنا احد يقدرنا احد ينزل للشارع ويسأل المساكين ماذا تريدون؟ الناس جائعون ليس لديهم شيء يأكلوه والغاز الذي يغلى كل يوم.

وقال رجل مسن في تصريح للقناة: ربنا الذي هو يتكفل بنا لا رئيس ولا غيره وربنا اكبر منه لا يوجد.

السياسات الخارجية والتدخل في الشأن المصري الداخلي، خاصة من الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي، رفضها المواطن، وطالب الرئيس القادم بضمان تنفيذ وعوده تجاه أعداء الوطن، في حين أكد مراقبون أن أجندة مرشحي الرئاسة لم تخل من تحديد موقفهم إزاء الاتفاقيات مع اميركا والكيان الاسرائيلي.

وقال المحلل السياسي محمد امين في تصريح للعالم: المرشح السيسي قال انه بالنسبة لاتفاقية كامب ديفيد سوف يتم الابقاء عليها ولكن هو مطلوب تعديلها ويوجد بعض البنود يجب تعديلها في المرحلة القادمة لان الظروف تغيرت، ايضا اتفق معه في هذا الراي المرشح حمدين صباحي، اعتقد ان المرشحين متفقان على مبدأ واحد.

وصرح احد المواطنين للعالم: التدخل في الشان الداخلي مرفوض من ايا من كان سواء "اسرائيل"، اميركا، او اي دولة في العالم.

وكان قد اعرب وزير الدفاع المصري السابق، المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر، عبد الفتاح السيسي، عن امتعاضه حيال وصف المساعدات التي تحصل عليها مصر من الدول العربية في الخليج الفارسي تسولا، متهما الرئيس المعزول محمد مرسي بتسريب وثائق سرية لقطر.