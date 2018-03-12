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صادرات السلع غير النفطية الايرانية بلغت 32 مليار دولار

صادرات السلع غير النفطية الايرانية بلغت 32 مليار دولار
الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس هيئة التنمية التجارية الايرانية ولي الله أفخمي راد، بان ايران صدرت خلال العام الايراني الماضية (تنتهي 20 مارس)، سلعا غير نفطية بقيمة 32 مليار دولار الى مختلف الدول.

واشار افخمي راد خلال اجتماع اللجنة التنظيمية للتبادل الحدودي ومجموعة عمل تنمية الصادرات بمحافظة خراسان الجنوبية الى أن العام الحالي ونظرا لتسميته بعام ـ "ثقافة واقتصاد، بارادة وطنية وادارة جهادية" فانه من المتوقع مواجهة تحديات ويتعين بذل الجهود لتحقيق الاهداف والمستويات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة ببرنامجها الاقتصادي.
واكد بانه وعلى ضوء الرقم المحدد بالخطة التنموية الخامسة لمجلس الوزراء، من المقرر ان يبلغ حجم التصدير العام الجاري 47 مليار دولار، حيث سيسجل نموا بـ 50 % عن العام الماضي.
ولفت أفخمي راد الى ان حصة محافظة خراسان الجنوبية من الحجم الاجمالي للصادرات الايرانية العام الماضي، بلغت 700 مليون دولار ما يشير الى ان المحافظة لديها قابليات عالية المستوى يستدعي أخذها بنظر الاعتبار. 

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