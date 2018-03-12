المالكي: نمد يدنا للجميع ومطالب الكتل مستجابة إذا وافقت الدستور

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي بعد ساعات على إعلان نتائج الانتخابات وفقا لـ "السومرية نيوز" "إننا على استعداد لمد ايدينا للجميع"، موضحاً بالقول "لا توجد لديناُ مشكلة مع احد".

وأضاف المالكي أن "مطالب الكرد وبقية الكتل السياسية ستكون مستجابة في حال وافقت الدستور".

يذكر أن مفوضية الانتخابات اعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً ايضاً.