شاهد..سائق يعدل وضع شاحنة ضخمة قبل انقلابها بلحظات

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن سائق الشاحنة الضخمة (18 إطارا)، التابعة لشركة "باتلر" للنقل، من ولاية "ألاباما"، كان يسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، على أحد الطرق السريعة بولاية "كانساس"، وتسببت الرياح الشديدة بميل الشاحنة الفارغة حتى درجة 45، وكما أظهرها الفيديو كادت أن تنقلب على جانبها، وفجأة يتمكن السائق من تعديل وضع السيارة ويدخل بها إلى طريق جانبي.



ونقلت الصحيفة عن بعض السائقين قولهم: "لقد قام السائق بمناورة رائعة، وربما ساعدته الرمال على تماسك عجلات السيارة أثناء المناورة".



وقال معلم قيادة السيارات جيف شتينبرج: "إن قائد الشاحنة يستحق جائزة، لقد تجنب مواجهة الرياح التي تسببت بميل السيارة، ودخل في طريق جانبي يجعله يسير في نفس اتجاه الريح ويتجنب تدهور السيارة".