دكتاتورية الجربا تطيح بوزير دفاع الإئتلاف!

وتضاربت الأنباء حول الأسباب التي دفعت بمصطفى إلى تقديم إستقالته، وسط معلومات تشير إلى ان إستقالته جاءت ردا على عدم قبول الجربا بتوليته رئيسا للحكومة خلفا لاحمد الطعمة، رغم إعطاء رئيس الإئتلاف وعدا لوزير دفاعه بتعيينه في هذا المنصب.

وتكشف المعلومات ان مصطفى كحال عدد من قادة المعارضة، بات ينظر إلى الجربا على انه ديكتاتوري لا يستمع إلى احد، ولا يكترث لأراء المتحلقين حوله، كما أنه (الجربا)، لم يتخذ قرارا حاسما في موضوع عزل رئيس هيئة الأركان سليم إدريس، بل إكتفى بالمشاهدة عن بعد، لمعرفة من ستؤول إليه رجحان الكفة.

كما تشير مصادر خاصة "على ان اللقاء الأخير بين الجربا ومصطفى، والذي سبق استقالة الأخير، كان عاصفا، بل وتمادى رئيس الإئتلاف في شن هجوم كلامي قاس على وزير دفاعه".

هذا وأقرت تنسيقيات المعارضة السورية باستقالة ما يسمى بـ"وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة" اسعد مصطفى امس، وذلك على خلفية عدم تزويد وزارته بالامكانات اللازمة، حسب تعبيره.

وتأتي هذه الاستقالة، والتي هي الثالثة الذي قدمها اسعد مصطفى منذ توليه الوزارة المفترضة إثر احتدام صراع بين أحمد الجربا وخصومه في "الائتلاف" يتمحور حول التجديد للجربا رئيساً أو عدمه.

