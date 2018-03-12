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السيسي يتفوق بنتائج أولية لتصويت الخارج

السيسي يتفوق بنتائج أولية لتصويت الخارج
الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

تفوق وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي على منافسه السياسي اليساري حمدين صباحي في نتائج أولية لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة التي بدأت الخميس وانتهت الاثنين.

وافاد موقع "سكاي نيوز" الثلاثاء، ان عملية التصويت في الخارج جرت في 141 لجنة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في 124 دولة، وأجرى التصويت يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وانتهي الناخبون المصريون في الخارج، الاثنين، من الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسة في أكبر الدول العربية سكانا بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.

وستجرى الانتخابات في الداخل يومي 26 و27 من مايو الحالي.

وقال السفير المصري في الخرطوم، أسامة شلتوت، إن 1322 ناخبا صوتوا للسيسي مقابل 60 لصباحي وتبين بطلان 15 صوتا.

وانتهى التصويت في نيوزيلندا في الحادية عشرة صباح اليوم بتوقيت القاهرة، وقال السفير المصري، محمود زايد، إن عددا قليلا من الناخبين أدلوا بأصواتهم "بسبب وجود لجنة واحدة في العاصمة ولنغتون".

وأضاف "تم الفرز وحصل السيسي على 90% من الأصوات والباقي لصباحي".

وفي بلجيكا، أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية أن السيسى حصل على 553 صوتا من إجمالي 633 صوتا، وحصل صباحي على 71 صوتا , بينما قام 9 آخرون بالتصويت بإبطال أصواتهم.

وأشار بيان للسفارة المصرية بالرياض إلى أنه من بين 76 ألفا و609 ناخبين شاركوا في الانتخابات, التي استمرت لمدة 5 أيام حصل السيسي على أصوات 70 ألفا و267 ناخبا, فيما منح 5213 ناخبا أصواتهم لصباحي, بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1129 صوتا.

وترسل البعثات الدبلوماسية والقنصليات التي أجري فيها الاقتراع النتائج إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في القاهرة.

ويقدر عدد المصريين في الخارج بما بين ستة ملايين وثمانية ملايين نسمة أتيح لهم هذه المرة الانتخاب دون القيد في سجلات الناخبين المغتربين.            

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي، إن أكثر من 300 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم.

وكان أعلى تصويت للمصريين بالخارج في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة عام 2012 وشارك فيها 311 ألف ناخب بحسب لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية.

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الفرز بين زيادة عدد المصوتين في الخارج على مصوتي عام 2012.            

وألغت لجنة الانتخابات الرئاسية التصويت في ليبيا وسوريا والصومال وإفريقيا الوسطى بسبب الأوضاع الأمنية المتردية فيها.

وانتهى التصويت في لوس أنجلوس في غرب الولايات المتحدة في السادسة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي في مصر.              

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