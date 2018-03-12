إنريكي يقود برشلونة رسمياً لسنتين

ذكر النادي في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ مدرب سلتا فيغو السابق وقّع رسمياً على عقد توليه مهمة المدير الفني للفريق.

يملك إنريكي (44 عاماً) رصيداً كبيراً من المحبة والاحترام لدى عشاق الفريق الكاتالوني بعد انتقاله للعب في صفوفه قادماً من منافسه اللدود ريال مدريد عام 1996، وإسهامه بشكلٍ كبير في التتويج بالعديد من الألقاب كالدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرتين أيضاً بالإضافة لكأس الكؤوس الأوروبية والسوبر الأوروبي.

اتجه إنريكي لمهنة التدريب بعد اعتزاله اللعب وتسلم قيادة الفريق الثاني في برشلونة من 2008 وحتى 2011، ومن ثم انتقل لتدريب روما الإيطالي لموسمٍ واحد في رحلة غير موفقة، قبل تدريب سلتا فيغو الموسم الماضي الذي حقّق معه نتائج جيدة جعلته يحتل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري الإسباني.

كان الموسم الحالي مخيباً بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى على الزعيم الكاتالوني فاحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد الفشل في الخروج بأفضل من نتيجة التعادل 1-1 أمام البطل أتلتيكو مدريد السبت الماضي على ملعب كامب نو، وكذلك احتل المركز الثاني في كأس الملك بعد الخسارة من ريال مدريد في النهائي 2-1، بالإضافة إلى الخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد منافسه أتلتيكو بعد التعادل على أرضه 1-1 والخسارة خارجها 0-1.