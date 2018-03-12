البنك الدولي سيستأنف منح التسهيلات لايران

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية (ارنا) نقلا عن بهروز عليشيري قوله:"ان البنك الدولي لم يمنح أي تسهيلات جديدة لايران خلال السنوات الـ4 او الـ5 الماضية، ويرجح ان يعود السبب الى الحظر المفروض" .

واشار رئيس مؤسسة الاستثمارات والمساعدات الفنية والاقتصادية الايرانية الى الرسالة الاحتجاجية التي قدمتها ايران ومن قبل وزير الشؤون الاقتصادية والمالية علي طيب نيا الى مجموعة الـ24 حول عدم منح تسهيلات لايران، مصرحا:" ان المجموعة طالبت في بيانها الختامي، البنك الدولي بالاهتمام بالشؤون الاقتصادية فقط خلال عملية منح التسهيلات والقروض لبلدان العالم وعدم الاهتمام بالشؤون السياسية".