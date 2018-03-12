ايران: تحسين عملية ترميم العظام بأقل مضاعفات

واكد الباحث "رامین روجائي" بان المواد المستخدمة في الجسم يجب الا تؤدي الى الاصابة بالإلتهاب والتضخم والإفراج عن الأيونات السامة ومن ثم الإصابة بالسرطان.

وتابع "روجائي": أن إستخدام أغطية نانوية يساعد علی تسريع علاج عيوب العظام وتقليص المضاعفات الناجمة عنها كما يسهل عملية دخول العناصر المبنية للعظام إلی القسم المصدوم ويعزز مستوی ترميم العظام.

واشار الى أن الباحثون قاموا باعداد المواد المتكيفة مع البيئة بالمغنيسيوم لتسريع عملية ترميم العظام نظرا إلی كون هذه المادة تتسم بالعناصر الحيوية في ترميم أنسجة العظام، كما ان إستخدام هذه المادة يقلل الآلام الناجمة عن عملية الجراحة والعدوی.

وقال الباحث "رامین روجائي"، يمكن إستخدام هذه المواد في الصناعات الطبية.

ونشرت نتائج هذه الدراسات في مجلة Ceramics Intenational .