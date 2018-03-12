فيديو وصور: طلاب جامعة الملك فيصل يؤدون الامتحان على الأرض!

وقال عدد من الطلاب إنه كان مقررا بدء اختبارهم الساعة 1 ظهرًا حتى 3 عصراً، إلا أنه بعد حضورهم تفاجأوا بعدم وجود قاعة يمكنهم تأدية اختبارهم فيها خاصة أن عددهم يقارب الـ ١٠٠ طالب.

وأضافوا وفقا لصحيفة "الأحساء نيوز" أن محاولات إيجاد قاعة لم تفلح، خاصة مع ما لاحظوه من سوء تنظيم وإعداد والاعتماد على الارتجالية، مشيرين إلى أن المحاولات استمرت لكن دون نتيجة.

ولفتوا إلى أنهم بعد ما يزيد على النصف ساعة من البحث فوجئوا بقرار اختبارهم على الأرض في مدخل كلية السنة التحضيرية "القديم"، مبينين أنهم رضخوا للأمر وأدوا اختبارهم إلا أنهم يطالبون الجامعة باعتذار رسمي عن هذا الموقف الذي وصفوه بالمخجل ومناشدين في الوقت نفسه مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز ساعاتي الوقوف على الأمر بنفسه والعمل على عدم تكراره ومحاسبة المتسببين فيه.