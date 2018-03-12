عبد اللهيان يطالب باطلاق سراح الدبلوماسي الايراني المختطف باليمن

وبحث امير عبد اللهيان خلال هذه اللقاءات مع المسؤولين اليمنيين في صنعاء الاجراءات التي اتخذها الجانب اليمني في مجال اطلاق سراح الدبلوماسي الايراني المختطف نور احمد نيكبخت وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي زيارة امير عبد اللهيان الى اليمن بانها تفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال ان جميع المسؤولين اليمنيين يؤكدون على ضرورة توسيع العلاقات الودية مع ايران ويعتبرون هذه العلاقات بانها تخدم الاستقرار والامن في اليمن والمنطقة.

واكد المسؤولون اليمنيون في هذه اللقاءات مجددا على صحة وسلامة الدبلوماسي الايراني المختطف وقالوا انهم قاموا باجراءات لتحديد المتورطين في هذا العمل وكذلك استشهاد ابو القاسم اسدي الدبلوماسي الايراني الاخر، معربين عن املهم باطلاق سراح نور احمد نيكبخت على وجه السرعة.

وكان نور احمد نيكبخت قد اختطف من قبل ارهابيين في ۲۱ تموز/ يوليو الماضي وهو في طريقه من منزله الى مقر السفارة.

وانهى عبد اللهيان الثلاثاء زيارته الى اليمن متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة السياسية المشتركة بين ايران وقطر.