بانوراما: وضع المعارضة السورية واشتباكات اليمن وازمة ليبيا

في برنامج بانوراما الليلة تشاهدون:

في الموضوع الاول.. سنستعرض وضع المعارضة السورية بعد النجاحات التي أحرزتها الدولة وجيشها، والتصريحات غير المسبوقة من بعض أقطاب المعارضة حول ضرورة الالتقاء على ارضية مشتركة مع النظام، كما نتناول الانشقاقات والاستقالات التي طرأت مؤخراً على الهيكل المعارض.

في الموضوع الثاني.. نلقي الضوء على الاشتباكات التي دارت في محافظة عمران اليمنية، حيث قامت قوات تابعة لحزب الاصلاح واللواء علي محسن الاحمر، تدعمها مجموعات من الجيش باستهداف الحوثيين في منطقة الجميمة غرب المحافظة ما ادى لوقوع عشرات الضحايا.

وأخيرا.. نتوقف في المحطة الليبية ونحاول رصد الانقسامات الداخلية الحادة والازمة التي تعصف بالبلاد، وانعكاسها على المخاوف الأمنية داخليا وخارجيا.