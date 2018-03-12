مفوضية الانتخابات بليبيا تحدد 25 حزيران موعدا للانتخابات النيابية

وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي ان رئيس الوزراء الجديد أحمد المعيتيق طلب من البرلمان تأجيل التصويت على اعطاء الثقة في حكومته مزامنة مع اعلان موعد الانتخابات.

يذكر ان المؤتمر الوطني العام قال في شباط/ فبراير إنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة بعد الفوضى التي شابت عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

على صعيد آخر أكد قائد التمرد في ليبيا اللواء خليفة حفتر أن تحركاته العسكرية ترمي الى القضاء على المتطرفين وجماعة الاخوان المسلمين.

وتوعد حفتر بتقديم كبار مسؤولي المؤتمر الوطني العام والحكومة وجماعة الاخوان للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي على حد قوله.

هذا وعرضت الحكومة مقترحا يقضي بدخول البرلمان في اجازة حتى إشعار آخر.

