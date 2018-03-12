المعلم: "مسار الحل السياسي يبدأ" مع الانتخابات

وقال المعلم "اليوم تبدأ سوريا بالعودة الى الامن والامان من اجل اعادة الاعمار ومن اجل اجراء المصالحة الشاملة، اليوم يبدا مسار الحل السياسي للازمة في سوريا".

وراى ان الشعب السوري "اليوم يبرهن مرة اخرى على صموده وصلابته ورؤيته لمستقبل افضل"، مشيرا الى ان "لا احد سوى الشعب السوري يمنح الشرعية ".

واضاف: "نجدد ما قلناه في جنيف بان لا احد، لا احد في الدنيا يفرض على الشعب السوري ارادته".

وقال المعلم من مقر وزارة الخارجية في دمشق حيث اقيم مركز اقتراع ان السوريين "يسجلون اليوم ارادتهم الحرة في انتخابات ديموقراطية شفافة تعددية، يسطرون من سيقودهم في المستقبل، يسطرون مستقبلهم بكل حرية وبكل نزاهة".

واضاف ان "حلف العدوان سيرى انه باء بالفشل وان الطريق امامه مسدود".







