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ارتفاع ضحايا كورونا يقيل وكيل وزارة الصحة السعودي

ارتفاع ضحايا كورونا يقيل وكيل وزارة الصحة السعودي
الثلاثاء ٠٣ يونيو ٢٠١٤ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

قرر وزير الصحة السعودي، عادل فقيه، اعفاء وكيل الوزارة، زياد ميمش، من منصبه في خطوة هي الرابعة من نوعها منذ تسلمه الوزارة بالتكليف في اعقاب الانتشار المميت لفيروس كورونا بحيث بلغ عدد الوفيات 190 شخصا.

وافاد الموقع الالكتروني للوزارة ان فقيه اعفى ميمش دون توضيح الاسباب.
وقد شملت مسؤولية ميمش منع ومكافحة الامراض المعدية والاستعداد لحالات الطوارئ في المملكة.
وسبق لفقيه ان اجرى تغييرات في مناصب مهمة تابعة للقطاع الصحي.
يذكر ان منظمة الصحة العالمية اشارت بعد اجتماع طارئ حول كورونا في جنيف الشهر الماضي الى ان الارتفاع الكبير لعدد الحالات ناجم عن "ضعف التدابير للوقاية والسيطرة على انتقال العدوى"، ولكنها اكدت ان لا ضرورة لاعلان حالة "طوارئ صحية عامة شاملة"، في غياب ادلة حول انتقال الفيروس بين البشر.
وقد ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية، الى 190 في المملكة اول بؤرة للفيروس الذي ظهر العام 2012، كما بلغ عدد الاصابات بالفيروس 575 حالة.
والسعودية هي البلد الذي يسجل اكبر عدد من الاصابات في حين تم احصاء اصابات اخرى في بلدان عدة بينها الاردن ومصر ولبنان وايضا الولايات المتحدة، وغالبية المصابين سافروا او عملوا في السعودية مؤخرا.


   
   
   
 

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