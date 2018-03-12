بالفيديو؛ تفجيرات في عدة مناطق بالعراق وسقوط عشرات الضحايا

ومن جديد.. سلسلة تفجيرات تضرب مدن عراقية وتستهدف أرواح الابرياء من المدنيين، هذه المرة محافظات بابل وذي قار والنجف الاشرف في دائرة الاستهداف، التفجيرات اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المواطنين لاسيما الأطفال والنساء.

ففي النجف الاشرف انفجرت سيارة مفخخة في سوق شعبي بحي العسكري، وفي بابل انفجرت سيارة في ناحية الاسكندرية كانت مركونة على قارعة الطريق.

الهدف من التفجيرات حسب متابعين، ارباك عمل الجيش في حربه ضد الارهاب وخاصة بعد التقدم الذي احرزه في الانبار والفلوجة .

وإعتبر مدير قناة الآفاق محمد الحمد في تصريح لمراسل العالم؛ أن هذه الهجمات هي محاولة من قبل الجماعات الارهابية والجهات الداعمة لها للضغط على القوات الامنية العراقية التي ضيقت دائرة الخناق على الارهابيين في محافظة الانبار وموصل وصلاح الدين.

التفجيرات تتزامن مع حراك سياسي تشهده العاصمة بغداد بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الاخيرة لرسم المشهد السياسي الجديد في العراق.

بعض القوى تسعى جاهدة للاسراع بتشكيل تحالفات سياسية تمكنها من تشكيل الحكومة بسرعة، فاستحقاقات الامن والاقتصاد، أهم الملفات العالقة منذ سنوات.

وفي تصريح لقناة العالم أكد الكاتب والمحلل السياسي حسن الموسوي؛ ضرورة توجه الكتل والقوى السياسية بالوحدة الوطنية والإسراع في تشكيل الحكومة من أجل ضمان الامن والاستقرار في البلاد، مضيفا أنه على جميع الجهات السياسية أن لاتتمسك بمطالبها وتقدم التنازلات للاسراع في تشكيل الحكومة القادمة.

كما تاتي هذه التفجيرات في وقت يخوض الجيش معارك ضد تنظيم داعش في الانبار والفلوجة، بالاضافة الى مناطق شمال بابل لتحريرها من سيطرة القاعدة والجماعات التكفيرية .

Mal-03-12:05