هدنة هشة بين الحوثيين وميليشيات الاصلاح والقشيبي

وقال نائب محافظ "عمران" احمد البكري: ان القتال توقف بحلول مساء امس، واضاف انه لم يتم الابلاغ عن وقوع قتال اليوم والاوضاع هادئة.

واسفرت الاشتباكات العنيفة بين الجانبين عن مقتل نحو 120 شخصا، حيث قصفت طائرات حربية مواقع يسيطر عليها الحوثيين بالمدينة.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة "خبر" نقلاً عن مصادر محلية: إن اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في المنطقة عادت إلى محافظة عمران لاستكمال جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق نهائي للمشكلة.

وتشهد عدد من مناطق محافظة عمران التي يتواجد فيها الحوثيون قصفاً جوياً من قبل ميليشيات مسلحة الامر الذي يؤدي الى وقوع اشتباكات ضارية بين الطرفين.