بالفيديو/ القبض على "محطم الفوانيس" حول الكعبة

ويظهر الفيديو ٦ من رجال الأمن أحاطوا بالرجل، إذ قام اثنان من رجال الأمن داخل الحجر بإلهائه من خلال الحديث معه، فيما قام آخرون بإمساك رجليه وسحبهما خارج الحجر، ما دعاه إلى الوقوع في أيديهم، كما انقض عليه أحد رجال الأمن من داخل الحجر ليأخذ منه الكرسي.

وفي ذات السياق، قالت شرطة مكة المكرمة في بيان بشأن الحادثة، إنه في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد، قام أحد الموجودين في بيت الله الحرام وهو من جنسية إفريقية بالصعود على جدار حجر إسماعيل، وحاول العبث بالفوانيس قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل رجال الأمن، وإحالته للجهات المختصة.

