اوروبا وروسيا يرحبان بتشكيل حكومة المصالحة الفلسطينية

وقالت اشتون في بيان "اخذنا علما بتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية برئاسة رئيس الوزراء (رامي) الحمد الله. انها مرحلة مهمة في عملية المصالحة الفلسطينية".

واضافت "عملية المصالحة الفلسطينية تواجه تحديات عديدة لكنها تجد ايضا فرصا جديدة لعملية السلام وللتجدد الديموقراطي والشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

ورحبت بتعيين "شخصيات مستقلة" داخل الحكومة وبتصريحات محمود عباس حول التزام الحكومة باحترام ما اسمته "مبدأ الدولتين على اساس حدود 1967 والاعتراف بالحق الشرعي لاسرائيل في الوجود ونبذ العنف واحترام الاتفاقات الماضية".

وفي الوقت ذاته، حذرت اشتون من ان "دعم الاتحاد الاوروبي لهذه الحكومة الفلسطينية الجديدة سيقوم على التزامها بهذه السياسات والتعهدات".

روسيا ترحب بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة



كما رحبت روسيا الثلاثاء بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية مؤكدة ان موسكو "ستتعاون بشكل ناشط" معها وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة "تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة في فلسطين نتيجة جهود حثيثة اتخذها مؤخرا قادة فتح وحماس وحركات ومنظمات اخرى لتخطي الخلافات المتبادلة".

واضافت الوزارة "من المهم ان تستقبل الاسرة الدولية باحترام حكومة الوحدة الوطنية الجديدة" موضحة ان موسكو "ستتعاون بشكل ناشط" مع هذه الحكومة "لتطوير وتوطيد العلاقات الروسية-الفلسطينية الودية تقليديا على مختلف الاصعدة".

ونقلت وكالة انباء ايتارس-تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله ان عباس سيلتقي فلاديمير بوتين خلال زيارة رسمية لروسيا في حزيران/يونيو. ولم يحدد بعد اي موعد رسمي.