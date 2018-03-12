مراسم تكريمية في ذكرى رحيل الامام الخميني (قدس سره)+فيديو

وقد تميزت نهضة الامام بمعايير وقيم، حاول اعداؤها تشويهها من خلال تسليط الضوء على الارهاب الذي تمارسه الحركات التكفيرية باسم الاسلام.

وبالمناسبة ايضا، أقامت مؤسسة الغري للمعارف الإسلامية في النجف الأشرف جنوبي العراق مهرجانا تكريميا، شاركت فيه شخصيات دينية وثقافية وإجتماعية.

وأحيت السفارة الايرانية في بيروت ذكرى الرحيل بحضور شخصيات سياسية وحزبية وعلمائية وممثلين عن الفصائل اللبنانية والفلسطينية المختلفة.

وقد أكد المشاركون أن الامام الخميني نجح في أن يقدم تجرِبة لدولة إسلامية حديثة مستقلة عن الشرق والغرب، أصبحت اليوم محل احترام من قبل العالم أجمع.

وقد حضر المراسم التكريمية، السفير الايراني في بيروت غضنفر ركن آبادي ونائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية السورية أذهل العالم.

وبمناسبة ذكرى رحيل الامام الخميني (قدس سره)، أجمعت شخصيات دينية وسياسية عربية على أنه سعى الى وحدة الامة الاسلامية وخدمة قضاياها، لاسيما القضية الفلسطينية.

