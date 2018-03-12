تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والتكفيريين المدعومين من الجيش

وكانت القوات اليمنية تعززها الطائرات الحربية قد بدات بمهاجمة مواقع الحوثيين في محافظة عمران يوم الاثنين.

وأكد شهود عيان ومصادر محلية وصول مزيد من التعزيزات العسكرية التي أرسلتها وزارة الدفاع الى مناطق المواجهات لدعم التكفيريين في مواجهة الحوثيين.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تصريحات نشرتها قناة تلفزيونية تابعة للحوثيين مشاركة الطيران الحربي في قصف مواقع الحوثيين بانه "تصعيد ومنزلق خطر للغاية وأمر غير مقبول".

وأضاف أن تدخل الجيش "سيؤدي باليمن الى حافة الهاوية" مؤكدا أن تدخل الجيش "سيعيد البلد الى الهاوية ويعيد الأوضاع الى ما قبل مؤتمر الحوار".

وعلَق عبد السلام على توجه تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع باتجاه محافظة عمران قائلا: "لن نستقبل الحملة العسكرية بالورود وإنما سندافع عن أنفسنا بكل ما لدينا من قوة".