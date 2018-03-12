الحوثي يتهم الاحمر وحزب الاصلاح بتوريط الجيش+فيديو

وفي كلمة ألقاها، شن الحوثي هجوما عنيفا على جماعة الاخوان المسلمين في اليمن وحملهم مسؤولية الأوضاع المزرية التي وصلت اليها البلاد أمنيا واقتصاديا، داعيا الى مسيرات شعبية في مختلف المحافظات دعما للجيش واللذين رفضوا الدخول في حرب ضد أبناء عمران.

من جهة أخرى كشف الحوثي عن مبادرة من شأنها إفساح المجال للحوار والحل السلمي.

هذا وأفاد شهود عيان بأن المسلحين من القبائل المنتفضة استعادوا السيطرة على مدينة عمران ليلة البارحة بعد معارك ضارية مع الجماعات التكفيرية المدعومة من مليشيات آل الاحمر ووحدات متمردة في الجيش اليمين.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تصريحات نشرتها قناة تلفزيونية تابعة للحوثيين مشاركة الطيران الحربي في قصف مواقع الحوثيين بانه "تصعيد ومنزلق خطر للغاية وأمر غير مقبول".

وأضاف أن تدخل الجيش "سيؤدي باليمن الى حافة الهاوية" مؤكدا أن تدخل الجيش "سيعيد البلد الى الهاوية ويعيد الأوضاع الى ما قبل مؤتمر الحوار".

وعلق عبد السلام على توجه تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع باتجاه محافظة عمران قائلا: "لن نستقبل الحملة العسكرية بالورود وإنما سندافع عن أنفسنا بكل ما لدينا من قوة".