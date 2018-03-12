اجتماع على مستوى الخبراء اليوم في فيينا بين ايران و5+1

وتهدف هذه الجولة من المحادثات الى معالجة القضايا الفنية المختلف عليها وصولا الى الاتفاق على نقاط ذات صلة يفترض أنها ستدرج في مسودة الاتفاق النهائي بين ايران ومجموعة 5+1.

وتتزامن المحادثات مع اجتماع لجنة حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن المقرر ان يجري وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الجولة المقبلة من المحادثات يوم 16 حزيران/ يونيو الحالي في فيينا.

وتخوض ايران منذ مطلع العام محادثات مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين + ألمانيا) من اجل التوصل الى اتفاق من شأنه اضفاء الشفافية على برنامجها النووي السلمي.