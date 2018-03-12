مسؤول ايراني يستعرض اسباب فشل محادثات فيينا الاخيرة

واشار اقامحمدي في تصريحات ادلى بها اليوم الاثنين الى حضور مساعد وزير الخارجية عضو الفريق النووي الايراني المفاوض عباس عراقجي الى اجتماع لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي وقال: لقد اشار عراقجي ان السبب الرئيسي لعدم توصل المفاوضات النووية الاخيرة الى اي نتائج تذكر هو اصرار الجانب الاميركي على ادراج موضع الصواريخ البالستية الايرانية ضمن المفاوضات.

واضاف: لقد اعلن السيد عراقجي بان الفريق الايراني المفاوض رفض مناقشة موضوع الصواريخ البالستية الايرانية، ولن يرضخ لهذا المطلب الاميركي في المستقبل ايضا.

وقال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي اننا نتوقع من الخارجية الايرانية الا ترضخ لمطالب الاميركيين في خصوص التفاوض بشان قدراتنا الدفاعية مصرحا بالقول: ان موضوع الصواريخ سواء البالستية والقصيرة المدى هو خط احمر، وقد اعلنا ذلك كرارا ومرارا وعلى الاميركيين ان يدركوا بان الاصرار على هذا الموضوع سيؤدي بالمفاوضات الى طريق مسدود.