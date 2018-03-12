سفير أميركا السابق بدمشق: لم اعد قادرا على الدفاع عن سياستنا

وقال فورد في مقابلة مع قناة CNN: "لم أعد في مركز استطيع فيه أن ادافع عن السياسة الأميركية في سوريا.. نحن لم نتمكن من معالجة جذور المشكلة سواء الصراع القائم على الأرض أو التوازن على الأرض إلى جانب ازدياد تهديدات المتطرفين بالبلاد".

وتابع قائلا: "لا يوجد شيء يجدر الإشارة لنجاحه وفقا لسياستنا عدا عن إزاله نحو 93 في المائة من الترسانة الكيماوية للأسد ...".

وأضاف: "نحن دائما متأخرون، ومن المهم جدا أن نصبح في موضع متقدم" معترفا بان بشار الأسد حاليا بموضع القوة.

وفيما زعم السفير الاميركي السابق أن الأسد لا يتحكم بثلثي سوريا، قال اننا حذرنا قبل سنتين من أن المجموعات الإرهابية ستستغل هذا الفراغ تماما كما لاحظناه في أفغانستان والصومال ومالي واليمن".

ولم يشر السفير السابق خلال هذه المقابلة الى الدعم الذي تقدمه بلاده والغطاء السياسي للجماعات المسلحة في سوريا وان كانت توصف من قبلهم بـ "المعتدلة".