بروجردي: الشعب السوري انتصر بصموده بوجه المؤامرات

واعرب بروجردي في مؤتمر تضامني للوفود المشرفة على الانتخابات الرئاسية في سوريا، عن أمله بانتهاء الأزمة التي تشهدها الساحة السورية في أسرع وقت، مؤكدا استعداد ايران لاستضافة جولة أخرى لمؤتمر أصدقاء سوريا في طهران إذا دعت الحاجة.

وأضاف بروجردي أنه لامجال للشك بأن واشنطن أخطأت في قراراتها الاستراتيجية تجاه الأحداث في المنطقة، وأن أميركا وحلفاءها مسؤولون عن دعم الإرهابيين الذين يسفكون دم الشعب السوري.

وتابع: الشعب السوري شارك بحرية تامة في الانتخابات الرئاسية وحملات الغرب وتضليله لم تنجح في إثناء الشعب السوري عن حقه، وندعم إرادة الشعب السوري في اختيار رئيسه وندعو الجميع لاحترام نتائج الانتخابات، ونرفض منع المغتربين السوريين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية ونعتبره انتهاكا لحقوق الانسان.

واشاد بروجردي بالإجراءات المتبعة من السلطات السورية في اجراء الانتخابات الرئاسية، معتبرا مشاركة الشعب السوري فيها بانها تستحق الثناء.