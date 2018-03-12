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صحيفة سعودية: تدخل تركي للتأثير على الكتل النيابية السنية بالعراق

صحيفة سعودية: تدخل تركي للتأثير على الكتل النيابية السنية بالعراق
الأربعاء ٠٤ يونيو ٢٠١٤ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة " الشرق الاوسط " السعودية، الاربعاء، عن محاولات تركية لتوحيد الكتل السياسية "السنية" في العراق بعد "خلافات عصفت بها مؤخرا" بشأن رفض الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرة الى اتصالات اجراها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته داوود اوغلو مع رئيس قائمة متحدون اسامة النجيفي والقيادي اياد السامرائي أسفرت عن تأجيل الإعلان الرسمي لائتلاف "اتحاد القوى الوطنية".

وقالت الصحيفة اليوم الاربعاء نقلا عن مصدر مطلع، إن "أنقرة التي تعارض بشدة، الولاية الثالثة للمالكي تحاول توحيد الكتل السنية بعد الخلافات التي عصفت أخيرا داخل الجبهة السنية بين ائتلاف متحدون بزعامة أسامة النجيفي والحزب الإسلامي الذي يتزعمه إياد السامرائي، لا سيما بعد إعلان القيادي البارز في الحزب الإسلامي سليم الجبوري عن قرب الإعلان عن كتلة جديدة تضم أكثر من 35 نائبا تحت اسم اتحاد القوى الوطنية".
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة بها، إن "رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو أجريا خلال الفترة الماضية اتصالات سرية مع بعض الأطراف السنية، لا سيما أسامة النجيفي وإياد السامرائي"، مشيرا إلى أن "الاتصالات أسفرت عن تأجيل الإعلان عن اتحاد القوى الذي يضم نوابا منشقين عن كل من متحدون (بزعامة النجيفي) والعربية (بزعامة صالح المطلك) والوطنية (بزعامة إياد علاوي) بالإضافة إلى كتلة الحل التي يتزعمها جمال الكربولي وكتل صغيرة أخرى لكي يفاوض المالكي على الولاية الثالثة بشروط غير متفق عليها مع زعامات هذه الكتل".
وأضافت الصحيفة أن "أنقرة تستطيع التأثير على كل الأطراف القريبة منها من الكتل السنية وهما كتلتا النجيفي وإياد السامرائي، وهو ما جعل إردوغان وأوغلو يوجهان دعوة للاثنين لزيارة أنقرة لبحث هذا الخلافات ومحاولة توحيد الرؤى بين هذه الأطراف بهدف تشكيل تكتل يستطيع إجراء مفاوضات مع كل من الشيعة والأكراد من موقع قوة لمنع الولاية الثالثة للمالكي".
وكان النجيفي قد عقد في أنقرة لقاء مغلقا مع إردوغان امس الثلاثاء استمر نحو ساعة بحث خلاله ملف الانتخابات البرلمانية ومسألة تشكيل الحكومة الجديدة والخريطة السياسية المتوقعة على ضوء ما أفرزته نتائج العملية الانتخابية. ولم يدل الطرفان بأي تصريحات عقب اللقاء.
وكان مصدر مطلع قد كشف لـ"السومرية نيوز"، في، 24 ايار 2014، أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قام بزيارة سرية برفقة مدير مكتبه الى تركيا.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، في (19 أيار 2014)، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاءت في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً.

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